Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Гнида и холуй твоё мнение никого не интересует!!!!!Познер: Трамп мож...
  • людмила макарова
    В штрафбат и после конфискации имуществаОбвиняемый во взя...
  • Андрей
    Не думаю, что Лукашенко настолько наивен...Лукашенко: Если Т...

Режиссер Чан: стриминговые сервисы усложняют жизнь кинотеатрам

Режиссер Чан: стриминговые сервисы усложняют жизнь кинотеатрам

Корейский режиссер Чан Чжун Хван, известный по фильмам «Спасти зеленую планету» и «Хваи», выразил недовольство популярностью стриминговых платформ, таких как Netflix, отметив их негативное влияние на кинотеатры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх