Режиссер Чан: стриминговые сервисы усложняют жизнь кинотеатрам

Корейский режиссер Чан Чжун Хван, известный по фильмам «Спасти зеленую планету» и «Хваи», выразил недовольство популярностью стриминговых платформ, таких как Netflix, отметив их негативное влияние на кинотеатры.
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