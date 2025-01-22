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  • АндрейБорков
    Ну что парни, можно приступать! 😀Трамп лишил госуд...
  • АндрейБорков
    Трамп лишил госуд...
  • leonid
    Назвать его американо-мексиканский залив. И все будут довольны.Президент Мексики...

Трамп лишил государственной охраны своего бывшего советника Болтона

Трамп лишил государственной охраны своего бывшего советника Болтона

Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность распустил группу сотрудников Секретной службы, приписанную к его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

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Комментарии
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АндрейБорков
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20 час.
АндрейБорков
Ну что парни, можно приступать! 😀
Ответить
20 час.

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