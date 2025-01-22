Трамп лишил государственной охраны своего бывшего советника Болтона

Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность распустил группу сотрудников Секретной службы, приписанную к его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.
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