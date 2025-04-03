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Царьград

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Огурцы, томаты и не только: правительство России стимулирует теплицы господдержкой

Огурцы, томаты и не только: правительство России стимулирует теплицы господдержкой

На компенсацию расходов инвесторов направляется 450 миллионов рублей.Огурцам, помидорам и зеленому луку в закрытом грунте помогут расти на Дальнем Востоке из Москвы.

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