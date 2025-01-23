Автор «Сердца пармы» Алексей Иванов работает над романом о Невьянской башне

В Нижнем Тагиле состоялась творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым. Известность ему принесли книги об Урале, а также романы «Сердце пармы» и «Географ глобус пропил», по мотивам которых были сняты одноименные фильмы.
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