Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин награждён орденом Петра Великого. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России.
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Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин награждён орденом Петра Великого. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России.
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