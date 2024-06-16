Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Поль Меерсон
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Свидомые не заслужили уважения

Бывший президент Украины Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» УкраиныОбъясню, почему бывший клоун и просроченный президент не прав:а) Пусть объяснит, что такое территория 404 в условиях декоммунизации, т.

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