До конца года в Подмосковье планируют открыть 17 дорожных объектов. Игорь Брынцалов сообщил, что уже завершено строительство трех объектов и ведутся работы по реконструкции дорог.
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