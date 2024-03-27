В тюменских селах нашли опасную инфекцию

Сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. На территории Юргинского района и Заводоуковского городского округа вводится карантин, сообщает в telegram-канале региональное управление ветеринарии.
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