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Петербургский дневник

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К 20 ноября температура в Санкт-Петербурге достигнет нуля градусов

Обещают облачную погоду с небольшими прояснениями По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Санкт-Петербурге 20 ноября ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до нуля градусов с незначительным повышением.

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