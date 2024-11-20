К 20 ноября температура в Санкт-Петербурге достигнет нуля градусов

Обещают облачную погоду с небольшими прояснениями По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Санкт-Петербурге 20 ноября ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до нуля градусов с незначительным повышением.
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