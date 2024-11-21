Россиян шокировало поведение Лепса на концерте в Казани

Певец Григорий Лепс выступил со своим концертом в Казани. Многие зрители с нетерпением ждали дня, чтобы насладиться творчеством любимого артиста, однако в итоге были невероятно шокированы и разочарованы его поведением.
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