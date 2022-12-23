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«МК»: Вскрылись подробности тайного визита Зеленского в США

«МК»: Вскрылись подробности тайного визита Зеленского в США

Стали известны подробности неожиданного визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Поездка Зеленского проходила в строгой конфиденциальности, был включен секретный поезд и правительственный самолет США, передает «Московский комсомолец».

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