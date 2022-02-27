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«Спартак» обсудит с УЕФА перелет в Германию на игру ЛЕ с «Лейпцигом». Клуб может отправиться на матч не из России

«Спартак» обсудит с УЕФА организацию матча Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Стороны проведут совещание по этому вопросу, пишет РБК со ссылкой на источники в «Спартаке» и УЕФА.

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