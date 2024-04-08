В Калужской области пропал мужчина на машине Volkswagen Golf

В Калужской области разыскивают без вести пропавшего мужчину, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 50-летний Владислав Николаевич #Шкурин 6 апреля уехал из Обнинска на сером автомобиле Volkswagen Golf в неизвестном направлении.