В Калужской области пропал мужчина на машине Volkswagen Golf

В Калужской области разыскивают без вести пропавшего мужчину, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 50-летний Владислав Николаевич #Шкурин 6 апреля уехал из Обнинска на сером автомобиле Volkswagen Golf в неизвестном направлении.
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