«Краснодар» и Winline дарят игровые футболки «быков»!

Вдохновился новой концепцией и теперь тоже хочешь сделать футболку ФК «Краснодар» частью своего ежедневного образа? Для всех любителей клубных джерси у нас отличная новость! «Краснодар» вместе с нашими друзьями из Winline объявляем о старте невероятной акции «Футболка за ставку»! Условия простые: Авторизуйся или зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline; Сделай ставку с коэффициентом не ниже 1,3 размером ровно 3490 ₽ на матч «Краснодар» — «Спартак» до стартового свистка (до 19:00 20 ноября); Каждый, кто выполнит эти условия, гарантированно получит игровую футболку «быков» в одной из трех официальных расцветок сезона 2021/22! Получить свою футболку ты сможешь с 23 по 28 ноября в фирменном пункте приема ставок Winline по адресу ул.