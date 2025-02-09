Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Kozlov
    3 года пошло на размышление, что с этим злом нужно бороться.РБК: комиссия пра...
  • Маша Глага
    Д..б.Навроцкий: я унич...
  • Бендер Задунайский
    Да куда еще то дороже ? Совсем ебану...ись , у Гагарина ракета дешевле стоила чем этот автохлам ."Ъ": новые китайс...

Nature: гормон адреномедуллин служит провокатором диабета при ожирении

Nature: гормон адреномедуллин служит провокатором диабета при ожирении

Ученые из Института исследований сердца и легких Общества Макса Планка установили, что при ожирении активно синтезирующийся гормон адреномедуллин блокирует действие инсулина в кровеносных сосудах, что ведет к ухудшению усвоения глюкозы и повышению уровня сахара в крови.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх