Nature: гормон адреномедуллин служит провокатором диабета при ожирении

Ученые из Института исследований сердца и легких Общества Макса Планка установили, что при ожирении активно синтезирующийся гормон адреномедуллин блокирует действие инсулина в кровеносных сосудах, что ведет к ухудшению усвоения глюкозы и повышению уровня сахара в крови.
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