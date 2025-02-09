Nature: гормон адреномедуллин служит провокатором диабета при ожирении

Ученые из Института исследований сердца и легких Общества Макса Планка установили, что при ожирении активно синтезирующийся гормон адреномедуллин блокирует действие инсулина в кровеносных сосудах, что ведет к ухудшению усвоения глюкозы и повышению уровня сахара в крови.