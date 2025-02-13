Тройной дебют: Kia покажет модели, которые сделают ее лидером на рынке электрокаров

По крайней мере, на такой результат рассчитывает сам корейский автопроизводитель. В преддверии Kia EV Day, который пройдет 27 февраля, марка поделилась подробностями своей стратегией глобального лидерства в области электрификации: она предусматривает запуск спортивного седана EV4, компактного кроссовера EV2 и коммерческого фургона PV5.