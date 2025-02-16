Почти две сотни домов на Петроградской стороне остались без света

Причиной блэкаута стала авария. Авария стала причиной блэкаута на Петроградской стороне. Без света остались жители Гатчинской, Пудожской, Зверинских улиц, Левашовского и Малого проспектов, улиц Ленина и Кропоткина, пишет «Фонтанка».
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