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Почти две сотни домов на Петроградской стороне остались без света

Почти две сотни домов на Петроградской стороне остались без света

Причиной блэкаута стала авария. Авария стала причиной блэкаута на Петроградской стороне. Без света остались жители Гатчинской, Пудожской, Зверинских улиц, Левашовского и Малого проспектов, улиц Ленина и Кропоткина, пишет «Фонтанка».

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