Оппозиция: военное положение в Южной Корее может спровоцировать КНДР

По мнению лидера оппозиционной партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён, после того как попытка установить военное положение провалилась, президент может спровоцировать Северную Корею, что приведёт к военному конфликту.
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