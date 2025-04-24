Медведев назвал МУС, выдавший ордер на арест Путина, абсолютно бесполезным

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о полной несостоятельности Международного уголовного суда, отметив, что эта структура не способна выполнять свои ключевые функции.
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