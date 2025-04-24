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ФедералПресс

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Медведев назвал МУС, выдавший ордер на арест Путина, абсолютно бесполезным

Медведев назвал МУС, выдавший ордер на арест Путина, абсолютно бесполезным

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о полной несостоятельности Международного уголовного суда, отметив, что эта структура не способна выполнять свои ключевые функции.

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