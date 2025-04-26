Микрофинансовые организации проконтролируют судебные приставы

Правительство предлагает микрофинансовые организации и банки, самостоятельно взыскивающие задолженности с граждан, приравнять к коллекторским агентствам и заставить отчитываться перед судебными приставами.
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