Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Подробности покушения на Трампа

Подробности покушения на Трампа

За секунду до выстрела Дональд повернул голову немного вправо и это спасло ему жизнь Анализ видео с митинга Трампа раскрывает важные детали хронометража: у офицеров полиции было целых 2 минуты, чтобы отреагировать, когда стрелок, Томас Крукс, занял позицию до того, как прозвучал первый выстрел.

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Комментарии
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Сергей
Срущий в штаны организовал покушение!!!!
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5 час.

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