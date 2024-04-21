Посольство РФ в Турции будет следить за случаями недопуска россиян на рейсы в Латинскую Америку

Противоправные действия охранной турецкой компании в аэропорту Стамбула, которая под надуманными предлогами не пускает следующих транзитом в Латинскую Америку россиян на их рейсы, теперь будут отслеживать российские дипломаты.
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