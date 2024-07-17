ПАО «КИФА» планирует привлечь 1,7 млрд рублей в рамках предстоящего IPO

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошла презентация ПАО «КИФА» - оператора одноименной российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли, в которой принял участие генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли в Российской Федерации (CCPIT) Гао Ци; а также спикерами мероприятия стали основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу, и заместитель председателя Совета директоров ПАО "КИФА" Кайл Шостак.