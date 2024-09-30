Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае

Вечером 29 сентября 2024 года на участке автодороги «Темрюк - Краснодар-Кропоткин» в районе станицы Старокорсунской водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом, в результате чего произошло возгорание транспортных средств.
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