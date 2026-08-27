Во Владивостоке началась установка новых делиниаторов: где появятся

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа, ФедералПресс. С 27 августа во Владивостоке начался новый этап обустройства городских магистралей – специалисты приступили к монтажу делиниаторов на дополнительных отрезках дорожной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии