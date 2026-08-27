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Во Владивостоке началась установка новых делиниаторов: где появятся

Во Владивостоке началась установка новых делиниаторов: где появятся

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа, ФедералПресс. С 27 августа во Владивостоке начался новый этап обустройства городских магистралей – специалисты приступили к монтажу делиниаторов на дополнительных отрезках дорожной сети.

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