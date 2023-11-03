Икона Казанской Божьей Матери: история, молитва, от чего защищает, где находится

4 ноября отмечается не только День народного единства, но и День Казанской иконы Божьей Матери. Церковное событие чествуют не один раз, а два: 21 июля считается Днём обретения иконы, а в ноябре православная церковь и миллионы верующих чтят икону за помощь и защиту каждого отдельного человека и Отечества в целом.