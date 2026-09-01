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В Индии мать шестерых дочерей украла мальчика, потому что хотела сына

В Индии мать шестерых дочерей украла мальчика, потому что хотела сына

В Индии многодетная мать украла трёхлетнего ребёнка, потому что больше не могла иметь детей. Её нашли в 1000 км от места происшествия, пишет Times of India.

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