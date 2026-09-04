«Я больше никогда не буду прежней»: знаменитые женщины, потерявшие детей — что с ними стало после трагедии

У них были семьи, карьера, планы на будущее и дети, которых они мечтали видеть взрослыми. А потом случалось то, к чему невозможно подготовиться: ребенок умирал, и привычная жизнь в один момент раскалывалась на «до» и «после».
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