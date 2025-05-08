Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +19°, дождь• Севастополь: +16°, пасмурно• Ялта: +19°, облачно• Алушта: +20°, дождь• Евпатория: +18°, облачно• Саки: +17°, облачно• Бахчисарай: +19°, облачно• Джанкой: +20°, дождь• Судак: +17°, дождь• Феодосия: +17°, дождь.
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