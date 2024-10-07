Optane на китайский лад: стартап Numemory создал 64-Гбит чип памяти типа SCM Китайский ...

Optane на китайский лад: стартап Numemory создал 64-Гбит чип памяти типа SCMКитайский полпупроводниковый стартап Numemory из Уханя, также известный как Xincun Technology, объявил о создании 64-Гбит чипа памяти NM101 типа SCM (Storage Class Memory).
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