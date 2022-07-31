Политолог Руслан Бальбек указал, что здравомыслящее украинское общество ждёт справедливого возмездия для киевского режима Зеленского, который уже начал себе назначать святых из образцов Западного вооружения, сообщает информационный портал Украина.
Политолог Руслан Бальбек указал, что здравомыслящее украинское общество ждёт справедливого возмездия для киевского режима Зеленского, который уже начал себе назначать святых из образцов Западного вооружения, сообщает информационный портал Украина.
Свежие комментарии