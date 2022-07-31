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Политолог Бальбек: Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия

Политолог Бальбек: Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия

Политолог Руслан Бальбек указал, что здравомыслящее украинское общество ждёт справедливого возмездия для киевского режима Зеленского, который уже начал себе назначать святых из образцов Западного вооружения, сообщает информационный портал Украина.

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