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Крымская газета

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Бензин АИ-95 по 100 рублей в Крыму появится у частных АЗС, но уменьшится у крупных поставщиков

Бензин АИ-95 по 100 рублей в Крыму появится у частных АЗС, но уменьшится у крупных поставщиков

В Крыму продолжается реализация бензина АИ-95 на автозаправочных комплексах «ТЭС» и «АТАН» по цене 100 рублей за литр.

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