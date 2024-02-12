Тулячка незаконно прописала у себя 18-летнего мигранта

Прокуратура Каменского района проверила, как соблюдается закон в области миграции. В ходе проверки было выявлено, что 36-летняя жительница села Архангельское предоставила ложные сведения об адресе проживания 18-летнего иностранного гражданина в орган миграционного учета.
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