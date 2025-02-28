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Блог частного инвестора

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О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов

О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и в связи с внесением изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, "28" февраля 2025 года приняты следующие решения: внести изменения в Решение (https://www.

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