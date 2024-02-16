Американские ученые рассказали, какая диета снижает тягу к алкоголю

Ее основной принцип — снижение доли углеводов и повышение доли жиров.Американские ученые пришли к выводу, что кето-диета, которая основана на преобладании в рационе жиров, способна снизить тягу к алкоголю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии