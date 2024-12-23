Пассажиры оценили новый маршрут

Ленинградская область и Калининский район Петербурга теперь напрямую связаны с Ладожским вокзалом АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) совместно с Октябрьской железной дорогой, правительством Санкт-Петер бурга и администрацией Ленинградской области запустило движение пригородных поездов по маршруту Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал.
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