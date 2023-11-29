В ХАМАС решили освободить еще нескольких россиян в знак признательности Путину

Член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук написал на своей странице в социальной сети X, что руководство движения приняло решение отпустить еще нескольких россиян в знак признательности президенту России Владимиру Путину, как это произошло ранее с заложником Роном Кривым.