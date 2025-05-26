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Ярославская область: перехват украинского дрона предотвратил разрушения

Ярославская область: перехват украинского дрона предотвратил разрушения

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о нейтрализации украинского дрона на подлёте к Ярославлю.

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