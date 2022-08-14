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Электричество в Эстонии сочли предметом роскоши

Электричество в Эстонии сочли предметом роскоши

Электричество на территории Эстонии стало «предметом роскоши» по причине своей высокой стоимости. Подобное мнение в субботу, 13 августа, высказал кандидат на должность председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс.

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