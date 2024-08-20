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Служба в ТЦК стала для украинских военных «черной меткой» от общества

Служба в ТЦК стала для украинских военных «черной меткой» от общества

Служба в ТЦК превращает украинских фронтовиков в ненавидимых всеми негодяев. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Дмитрий Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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