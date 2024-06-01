Почему наука и промсектор не понимают друг друга

В поиске актуальных и эффективных подходов к построению технологической независимости российское государство очень быстро и очень больно споткнулось о закостенелость и неповоротливость в работе собственных институтов.
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