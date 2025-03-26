Медсестра из Арского района оказывает помощь бойцам СВО на передовой

Жительницы деревни Шурабаш Арского района, Пикстан и Оксина Уразаевы, которые пережили все трудности Великой Отечественной войны, сейчас с нетерпением ждут свою внучку Ладу, служащую в зоне СВО, передает «Татар-информ».