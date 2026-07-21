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На Кубань идут понижение температуры до 25 градусов и дожди: когда ждать?

На Кубань идут понижение температуры до 25 градусов и дожди: когда ждать?

Погодные сервисы дают обнадеживающий прогноз. Начиная уже с завтрашнего дня, 22 июня, жара начнет отпускать.

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