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Царьград

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Ситуация с бензином в Новосибирске 4 октября: цены на АЗС разнятся в два раза

Ситуация с бензином в Новосибирске 4 октября: цены на АЗС разнятся в два раза

Сколько стоит топливо в регионе независимых АЗС и в федеральных сетях. Новосибирскстат представил обновлённые данные об изменении стоимости топлива в регионе.

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