Добрый Мир
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Добрый Мир

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Миллионы турок вышли на улицы против Эрдогана (ВИДЕО)

Миллионы турок вышли на улицы против Эрдогана (ВИДЕО)

В Турции продолжаются массовые протесты против Эрдогана в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, являющегося главным конкурентом президента страны.

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Комментарии
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Лев Добрый
Кто ищет, тот всегда найдёт грязи, как украинский свино-кабан и наркоман зе-ля!🤠👈😜
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