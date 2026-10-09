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МВД: В Петербурге раскрыта сеть вербовщиков дропперов

МВД: В Петербурге раскрыта сеть вербовщиков дропперов

В Санкт-Петербурге полицейские задержали вербовщиков дропперов. По данным следствия, с июля 2025 года они приобрели не менее 1 500 банковских карт, а объём неправомерного оборота средств по ним составил порядка 100 миллионов рублей.

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