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FT: ОАЭ разыграли «смелый гамбит», сотрудничая с Ираном и США одновременно

FT: ОАЭ разыграли «смелый гамбит», сотрудничая с Ираном и США одновременно

На фоне американо-иранского конфликта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пытаются возобновить дипломатические и экономические отношения с Ираном, одновременно с этим укрепляя военные связи с его противниками — Израилем и США.

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