FT: ОАЭ разыграли «смелый гамбит», сотрудничая с Ираном и США одновременно

На фоне американо-иранского конфликта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пытаются возобновить дипломатические и экономические отношения с Ираном, одновременно с этим укрепляя военные связи с его противниками — Израилем и США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии