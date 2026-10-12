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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Спортс” возобновил работу, но некоторые функции пока могут быть недоступны

Дорогие читатели, работа сайта и приложений Спортса” восстановлена, мы снова на связи с вами. С раннего утра воскресенья мы, как и многие другие сервисы рунета, были недоступны из-за повреждения дата-центра Яндекса.

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