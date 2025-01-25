Фигуристка Сотникова провела мастер-класс для детей в рамках зимнего фестиваля школьного спорта в «Лужниках»

Сегодня, 25 января, в олимпийском комплексе «Лужники» проходит зимний фестиваль школьного спорта. Для детей, их родителей, друзей и близких организованы лыжные гонки, соревнования по игре в снежки, шоу-программа, а также мастер-классы от известных спортсменов.