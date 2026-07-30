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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родионенко о ратификации решения по российским гимнастам: «Посмотрим, как отнесутся к такому хорваты. Надеемся, что у них здравого смысла больше, чем у румынов»

Заслуженный тренер СССР и РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко надеется, что российские спортсмены выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном.

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